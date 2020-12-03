Українка Семеренко потрапила до десятки найкращих в спринті Кубку світу з біатлону

Доволі вдалою гонка стала для нашої Валентини Семеренко, яка з нулем в графі хиб при стрільбі, стала дев'ятою. Юна Дар'я Блашко посіла 18-ту позицію (0). Також в залікову зону потрапила Олена Підгрушна (1) – 25-та.

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Золота медаль в активі шведки Ханни Еберг, на 9,6 с від неї відстала француженка Анаїс Бесконд, а трійку призерок замкнула Ельвіра Еберг.

Додамо, що етап Кубка світу продовжиться 5-го грудня двома індивідуальними гонками.