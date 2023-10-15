Украине становится все труднее получить финансовую поддержку из-за усталости доноров и геополитической напряженности - министр финансов

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"Я вижу большую усталость, я вижу много слабости среди наших партнеров, они хотели бы забыть о войне, но война все еще продолжается, полномасштабная", - сказал Марченко в кулуарах Международного валютного фонда (МВФ) и заседании Всемирного банка в Марракеше.

Детали

По его словам, Украина сейчас прилагает “вдвое больше усилий, чтобы убедить наших партнеров оказать поддержку, по сравнению с последними ежегодными встречами” в апреле.

Поскольку война с Россией продолжается, Украине нужно получить финансовую поддержку Запада, чтобы покрыть дефицит бюджета в размере 43 миллиардов долларов в 2024 году. Переговоры на этой неделе были омрачены конфликтом между Израилем и ХАМАС, который вспыхнул именно тогда, когда делегаты направлялись в Марракеш.

Марченко сказал, что "геополитические изменения и внутренний политический контекст в разных странах" уменьшают желание правительств поддерживать Украину, упомянув о выборах, запланированных в США и Европейском Союзе в следующем году.

Украина выделила дополнительные налоговые поступления и средства, которые будут привлечены от внутреннего долга, но она будет зависеть от внешней помощи для большей части расходов в следующем году.

"Мы уже имеем определенные обязательства, например 5,4 миллиарда долларов по программе МВФ, и мы ожидаем обязательств от Японии и Великобритании, и, конечно, мы полагаемся на наших ключевых партнеров и союзников США и Европейский Союз", - сказал Марченко в интервью.

ЕС работает над пакетом помощи Украине на 50 миллиардов евро (52,6 миллиарда долларов) на 2024-2027 годы. Марченко сказал, что Украина просит 18 миллиардов евро из них в 2024 году, что соответствует пакету, полученному в этом году.

Марченко приветствовал попытки использовать замороженные российские государственные активы, сказав, что то, что ранее изображалось западными спонсорами как “достижимая цель”, теперь “звучит как план”.

Напомним

Украина получила почти 33 миллиарда долларов от стран G7 с начала полномасштабной войны.