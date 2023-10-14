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Україна отримала майже 33 мільярди доларів від країн G7 з початку війни

Україна отримала майже 33 мільярди доларів від країн G7 з початку війни

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Україна отримала майже 33 мільярди доларів від країн G7 з початку повномасштабної війни. Про це, як повідомили у Мінфіні, сказав міністр фінансів України Сергій Марченко, пише УНН.

Цитата

“З перших днів повномасштабного вторгнення партнери G7 були пліч-о-пліч з Україною, підтримуючи нас у всіх можливих напрямах, як у фінансовій сфері, так і військовій, гуманітарній, енергетичній, а також у відновленні. Пільгове фінансування та гранти від країн G7 стали ключовими у забезпеченні збалансованості держбюджету України та фінансуванні критично важливих видатків. Від 24 лютого 2022 року G7 спрямували до ДБУ майже 33 млрд доларів США. Більше половини всього зовнішнього фінансування за цей період”, — сказав Марченко.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Мінфін України залучив до держбюджету 64,9 млрд доларів США зовнішнього фінансування. Найбільші донори — ЄС, США, МВФ, Канада, Японія, Світовий банк, Великобританія та Німеччина.

Окремо Марченко відзначив внесок Японії, яка головує в G7 у 2023 році, у підтримці українського питання на порядку денному міжнародних заходів, а також у покращенні координації фінансової допомоги для України.

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Доповнення

Марченко повідомляв, що проект Державного бюджету 2024 року підготували, базуючись на припущенні, що війна з нинішньою інтенсивністю триватиме весь 2024 рік.

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