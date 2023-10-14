Украина получила почти 33 миллиарда долларов от стран G7 с начала войны
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Украина получила почти 33 миллиарда долларов от стран G7 с начала полномасштабной войны. Об этом, как сообщили в Минфине, сказал министр финансов Украины Сергей Марченко, пишет УНН.
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“С первых дней полномасштабного вторжения партнеры G7 были бок о бок с Украиной, поддерживая нас во всех возможных направлениях, как в финансовой сфере, так и военной, гуманитарной, энергетической, а также в восстановлении. Льготное финансирование и гранты от стран G7 стали ключевыми в обеспечении сбалансированности госбюджета Украины и финансировании критически важных расходов. С 24 февраля 2022 года G7 направили в ГБУ почти 33 млрд долларов США. Более половины всего внешнего финансирования за этот период”, — сказал Марченко.
Всего с начала полномасштабного вторжения Минфин Украины привлек в госбюджет 64,9 млрд долларов США внешнего финансирования. Крупнейшие доноры — ЕС, США, МВФ, Канада, Япония, Всемирный банк, Великобритания и Германия.
Отдельно Марченко отметил вклад Японии, которая председательствует в G7 в 2023 году, в поддержку украинского вопроса в повестке дня международных мероприятий, а также в улучшении координации финансовой помощи для Украины.
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Дополнение
Марченко сообщал, что проект Государственного бюджета 2024 года подготовили, основываясь на предположении, что война с нынешней интенсивностью продлится весь 2024 год.