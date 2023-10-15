Україні стає все важче отримати фінансову підтримку через втому донорів та геополітичну напруженість - міністр фінансів

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"Я бачу велику втому, я бачу багато слабкості серед наших партнерів, вони хотіли б забути про війну, але війна все ще триває, повномасштабна", - сказав Марченко в кулуарах Міжнародного валютного фонду (МВФ) та засіданні Світового банку в Марракеші.

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За його словами, Україна зараз докладає “вдвічі більше зусиль, щоб переконати наших партнерів надати підтримку, порівняно з останніми щорічними зустрічами” у квітні.

Оскільки війна з росією триває, Україні потрібно отримати фінансову підтримку Заходу, щоб покрити дефіцит бюджету в розмірі 43 мільярдів доларів у 2024 році. Переговори цього тижня були затьмарені конфліктом між Ізраїлем і ХАМАС, який спалахнув саме тоді, коли делегати прямували до Марракеш.

Марченко сказав, що "геополітичні зміни та внутрішній політичний контекст у різних країнах" зменшують бажання урядів підтримувати Україну, згадавши про вибори, заплановані в США та Європейському Союзі наступного року.

Україна виділила додаткові податкові надходження та кошти, які будуть залучені від внутрішнього боргу, але вона залежатиме від зовнішньої допомоги для більшої частини витрат наступного року.

"Ми вже маємо певні зобов'язання, як-от 5,4 мільярда доларів за програмою МВФ, і ми очікуємо зобов'язань від Японії та Великої Британії, і, звичайно, ми покладаємося на наших ключових партнерів і союзників США та Європейський Союз", - сказав Марченко в інтерв'ю. .

ЄС працює над пакетом допомоги Україні на 50 мільярдів євро (52,6 мільярда доларів) на 2024-2027 роки. Марченко сказав, що Україна просить 18 мільярдів євро з них у 2024 році, що відповідає пакету, отриманому цього року.

Марченко привітав спроби використати заморожені російські державні активи, сказавши, що те, що раніше зображувалося західними спонсорами як “досяжна мета”, тепер “звучить як план”.

Нагадаємо

Україна отримала майже 33 мільярди доларів від країн G7 з початку повномасштабної війни.