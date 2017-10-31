Украине необходим дополнительный контроль за передвижением россиян - Климкин

"Мы должны понимать, что находимся в состоянии войны с Россией", - подчеркнул П.Климкин.

Он добавил, что война ведется одновременно и военными, и подпольными методами.

"Одновременно должны понимать, что дополнительный контроль за передвижением российских граждан и за тем, что здесь делают российские спецслужбы, нам очень нужен. На это и направлено то, что будет введено с 1 января - и биометрические данные, и заявки на предыдущие поездки. А потом, конечно, нам нужно делать дальнейшие шаги. Будет ли это биометрический визовый режим, поскольку обычный визовый режим не работает и т.д., поскольку должны контролировать каждый шаг, который здесь делается с целью дискредитировать ситуацию в Украине", - сообщил глава МИД .

Напомним, с 1 января 2018 года заработает биометрический контроль россиян, въезжающих в Украину.