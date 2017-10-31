Україні необхідний додатковий контроль за пересуванням росіян - Клімкін

"Маємо розуміти, що знаходимось в стані війни з Росією", - підкреслив П.Клімкін.

Він додав, що війна ведеться одночасно і військовими, і підпільними методами.

"Одночасно маємо розуміти, що додатковий контроль за пересуванням російських громадян і за тим, що тут роблять російські спецслужби, нам конче потрібен. На це і спрямовано те, що буде запроваджено з 1 січня - і біометричні дані, і заявки на попередні поїздки. А потім, звичайно, нам потрібно робити подальші кроки. Чи це буде біометричний візовий режим, оскільки звичайний візовий режим не працює і т.д., оскільки маємо контролювати кожен крок, який тут робиться з метою дискредитувати ситуацію в Україні", - повідомив голова МЗС.

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року запрацює біометричний контроль росіян, які в'їжджають до України.