Україні необхідний додатковий контроль за пересуванням росіян - Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. В Україні необхідний додатковий контроль за пересуванням росіян в Україні. Про це під час бліц-брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.
"Маємо розуміти, що знаходимось в стані війни з Росією", - підкреслив П.Клімкін.
Він додав, що війна ведеться одночасно і військовими, і підпільними методами.
"Одночасно маємо розуміти, що додатковий контроль за пересуванням російських громадян і за тим, що тут роблять російські спецслужби, нам конче потрібен. На це і спрямовано те, що буде запроваджено з 1 січня - і біометричні дані, і заявки на попередні поїздки. А потім, звичайно, нам потрібно робити подальші кроки. Чи це буде біометричний візовий режим, оскільки звичайний візовий режим не працює і т.д., оскільки маємо контролювати кожен крок, який тут робиться з метою дискредитувати ситуацію в Україні", - повідомив голова МЗС.
Нагадаємо, з 1 січня 2018 року запрацює біометричний контроль росіян, які в'їжджають до України.