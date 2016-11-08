Украине не хватает молодых квалифицированных геологов - Госгеонадзор

"Мы об этом говорили неоднократно. Украине сегодня не хватает молодых квалифицированных геологов. И для стратегической отрасли - это настоящая проблема.

Мы работаем над тем, чтобы наладить на самом деле продуктивное сотрудничество с университетами. Планируем подписать меморандум с профильными институтами, факультетами, кафедрами.

Повысить популярность геолога - такая же стратегическая задача, как энергозависимость", - написал он.

Напомним, как сообщал УНН, по словам ученого, директора ГУ "Институт геохимии окружающей среды НАН Украины" Георгия Лисиченко, ситуация с подготовкой геологов в Украине критическая.

Так, он пояснил, что геологическая отрасль за последние годы в нашей стране стала совсем непопулярна и те геологи, которые набирались в вузы, они фактически не находили работы по специальности, поскольку отрасль совсем не имела средств на развитие. А в 2016 году ситуация была доведена просто до кризисных показателей, ведь все геологические вузы и факультеты, а они есть и в Киевском, Львовском, Харьковском университетах, в Горном университете в Днепре и в других городах на бюджет набрали всего 67 студентов.

Это означает, по его словам, что мы не только перестаем готовить кадры геологов, а будут сокращаться вузы и факультеты, работу начнут искать и менять профиль опытные профессора и доценты. Одним словом - во всей геологической отрасли, в ее техническом, кадровом и научном обеспечении ситуация критическая.