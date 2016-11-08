Україні бракує молодих кваліфікованих геологів - Держгеонагляд
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Україні не вистачає молодих і професійних кадрів у сфері геології. У Держгеонагляд запевняють, що працюють над цією проблемою. Про це на свій сторінці у Facebook написав т.в.о.голови Державної служби геології та надр України Микола Бояркін, передає УНН.
“Ми про це говорили неодноразово. Україні сьогодні бракує молодих кваліфікованих геологів. І для стратегічної галузі — це справжня проблема.
Ми працюємо над тим, щоб налагодити насправді продуктивну співпрацю з університетами. Плануємо підписати меморандум з профільними інститутами, факультетами, кафедрами.
Підвищити популярність геолога — таке ж стратегічне завдання, як енергозалежність,” — написав він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами науковця, директора ДУ “Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України” Георгія Лисиченко, ситуація з підготовкою геологів в Україні критична.
Так, він пояснив, що геологічна галузь за останні роки в нашій країні стала зовсім непопулярна і ті геологи, які набиралися до вишів, вони фактично не знаходили роботи за спеціальністю, оскільки галузь зовсім не мала коштів на розвиток. А в 2016 р. ситуація була доведена просто до кризових показників, адже всі геологічні вузи і факультети, а вони є і в Київському, Львівському, Харківському університетах, в Гірничому університеті в Дніпрі та інших містах разом на бюджет набрали усього 67 студентів.
Це означає, за його словами, що ми не тільки перестаємо готувати кадри геологів, а будуть скорочуватися вузи і факультети, роботу почнуть шукати і перепрофільовуватись досвідчені професори і доценти. Одним словом — в усій геологічній галузі, її технічному, кадровому і науковому забезпеченні ситуація критична.