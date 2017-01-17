Украинец Я.Блажко стал чемпионом Европы по джиу-джитсу
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Украинский спортсмен Ярослав Блажко завоевал золотую медаль чемпионата Европы по бразильскому джиу-джитсу, сообщает УНН со ссылкой на страницу тренера спортсмена Евгения Скирды в Facebook.
На континентальном соревновании, проходящем в Лиссабоне (Португалия), наш соотечественник на пути к награде высшей пробы победил семь раз.
"Семь тяжелых столкновений, против лучших борцов мира, представителей: Бразилии, США, Испании, Германии. Выражаем огромную благодарность всем кто нас поддерживает и помогает, это наша общая победа", - говорится в сообщении Е.Скирды.
Добавим, что завтра вступит в борьбу на турнире другой украинец Роман Непота.
Как сообщал УНН, Б.Мочульский стал серебряным призером чемпионата мира по джиу-джитсу.