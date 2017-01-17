Українець Я.Блажко став чемпіоном Європи з джиу-джитсу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Український спортсмен Ярослав Блажко виборов золоту медаль чемпіонату Європи з бразильського джиу-джитсу, повідомляє УНН з посиланням на сторінку тренера спортсмена Євгена Скирду у Facebook.
На континентальному змаганні, що проходить в Лісабоні (Португалія), наш співвітчизник на шляху до нагороди найвищого ґатунку переміг сім разів.
"Сім найтяжчих сутичок, проти кращих борців світу, представників: Бразилії, США, Іспанії, Німеччини. Висловлюємо величезну подяку всім хто нас підтримує і допомагає, це наша спільна перемога", - йдеться в повідомленні Є.Скирди.
Додамо, що завтра вступить в боротьбу на турнірі інший українець Роман Непота.
Як повідомляв УНН, Б.Мочульський став срібним призером чемпіонату світу з джиу-джитсу.