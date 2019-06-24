Украинец стал чемпионом мира по слэм-данкам

Наш спортсмен вырвал победу в дополнительной попытке у поляка Петра Грабовски после того, как оба профессионала набрали по 87 очков после трех попыток. Зато другой представитель "желто-синих" 2-кратный чемпион (2016, 2018) Дмитрий Кривенко в этот раз не сумел преодолеть квалификацию.

Сказано, что Поддубченко ранее боролся бронзовую награду 2017 года.

Стоит добавить, что сборные Украины уже завершили выступления на планетарном первенстве по баскетболу 3х3: женская команда не смогла преодолеть групповой этап, а мужская команда вышла в плей-офф, где проиграла в четвертьфинале будущим серебряным призерам - Латвии.