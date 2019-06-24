Українець став чемпіоном світу зі слем-данків
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Український данкер Вадим "Miller" Піддубченко переміг у конкурсі слем-данків на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3 в Амстердамі. Про це інформує ФБУ, передає УНН.
Наш спортсмен вирвав перемогу в додатковій спробі у поляка Пьотра Ґрабовскі після того, як обидва професіонали набрали по 87 очок після трьох спроб. Натомість інший представник "жовто-блакитних" 2-кратний чемпіон (2016, 2018) Дмитро Кривенко цього разу не зумів подолати кваліфікацію.
Сказано, що Піддубченко раніше виборював бронзову нагороду 2017 року.
Варто додати, що збірні України вже завершили виступи на планетарній першості з баскетболу 3х3: жіноча команда не змогла подолати груповий етап, а чоловіча команда вийшла в плей-оф, де програла в чвертьфіналі майбутнім срібним призерам - Латвії.