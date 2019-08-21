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08:52 • 71642 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 85581 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 126348 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 136602 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125624 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127743 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129952 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153119 просмотра

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Украинец стал чемпионом мира по авиамодельному спорту

Украинец стал чемпионом мира по авиамодельному спорту

Киев  •  УНН

 • 20001 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Представитель Украины Иван Дашко завоевал звание чемпиона мира по авиамодельному спорту, сообщает УНН со ссылкой на Спортивный комитет Украины.

Украинец завоевал “золото” в разделе радиоуправляемые модели класс F5J (планер с электрическим двигателем) среди юниоров.

Кроме “золота” в копилке сборной еще командное “серебро”. Медалистами стали Иван Дашко, Максимом Коваленко и Андрей Ягодзинский.

Отмечается, что чемпионат состоялся в Словакии, участие в соревнованиях приняли около 150 спортсменов из 39 стран.

Как сообщал УНН, в прошлом году украинский школьник завоевал звание чемпиона мира по авиамоделированию.

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