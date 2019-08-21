Украинец стал чемпионом мира по авиамодельному спорту
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Представитель Украины Иван Дашко завоевал звание чемпиона мира по авиамодельному спорту, сообщает УНН со ссылкой на Спортивный комитет Украины.
Украинец завоевал “золото” в разделе радиоуправляемые модели класс F5J (планер с электрическим двигателем) среди юниоров.
Кроме “золота” в копилке сборной еще командное “серебро”. Медалистами стали Иван Дашко, Максимом Коваленко и Андрей Ягодзинский.
Отмечается, что чемпионат состоялся в Словакии, участие в соревнованиях приняли около 150 спортсменов из 39 стран.
Как сообщал УНН, в прошлом году украинский школьник завоевал звание чемпиона мира по авиамоделированию.