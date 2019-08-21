Українець став чемпіоном світу з авіамодельного спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Представник України Іван Дашко завоював звання чемпіона світу з авіамодельного спорту, повідомляє УНН з посиланням на Спортивний комітет України.
Українець виборов “золото” у розділі радіокеровані моделі клас F5J (планер з електричним двигуном) серед юніорів.
Крім “золота” у скарбничці збірної ще є командне “срібло”. Медалістами стали Іван Дашко, Максимом Коваленко та Андрій Ягодзінський.
Зазначається, що чемпіонат відбувся у Словаччині, участь у змаганнях взяли близько 150 спортсменів з 39 країн.
Як повідомляв УНН, минулого року український школяр виборов звання чемпіона світу з авіамоделювання.