Украинец Михайлюк набрал первые очки в карьере НБА

В первом промежутке уроженец Черкасс отдал отличный пас на аллей-уп Макги и забил 1 раз с линии штрафной. Во второй части игры состоялось первое в карьере попадание баскетболиста броском с игры.

Украинский легионер, выйдя со скамейки запасных, получил 22 минуты игрового времени, набрал первые 4 очка в карьере НБА (0/4 двухочковых, 1/2 трехочковых, 1/2 штрафных), сделал 2 передачи и 2 перехвата при 1 потере.

Отметим, что калифорнийцы на выезде победили “Финикс” — 131:113.