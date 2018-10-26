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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 119601 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 158636 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 149543 просмотра

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7 марта, 15:45 • 138948 просмотра

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Украинец Михайлюк набрал первые очки в карьере НБА

Украинец Михайлюк набрал первые очки в карьере НБА

Киев  •  УНН

 • 8133 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк помог “Лос-Анджелес Лейкерс” получить свою первую победу в регулярном чемпионате, информирует УНН.

В первом промежутке уроженец Черкасс отдал отличный пас на аллей-уп Макги и забил 1 раз с линии штрафной. Во второй части игры состоялось первое в карьере попадание баскетболиста броском с игры.

Украинский легионер, выйдя со скамейки запасных, получил 22 минуты игрового времени, набрал первые 4 очка в карьере НБА (0/4 двухочковых, 1/2 трехочковых, 1/2 штрафных), сделал 2 передачи и 2 перехвата при 1 потере.

Отметим, что калифорнийцы на выезде победили “Финикс” — 131:113.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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