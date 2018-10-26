Українець Михайлюк набрав перші очки в кар'єрі НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Захисник національної збірної України Святослав Михайлюк допоміг “Лос-Анджелес Лейкерс” здобути свою першу перемогу в регулярному чемпіонаті, інформує УНН.
У першому проміжку уродженець Черкас віддав відмінний пас на алей-уп Макгі, і забив 1 раз з лінії штрафної. У другій частині гри відбулося перше в кар’єрі потрапляння баскетболіста кидком з гри.
Український легіонер, вийшовши з лави запасних, отримав 22 хвилини ігрового часу, набрав перші 4 очки в кар’єрі НБА (0/4 двоочкових, 1/2 триочкових, 1/2 штрафних), зробив 2 передачі та 2 перехоплення при 1 втраті.
Зазначимо, що каліфорнійці на виїзді перемогли “Фінікс” — 131:113.