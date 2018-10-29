Украина снизила суточную закачку газа в ПХГ до 8 млн куб. м
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 27 октября увеличился до 17,052 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".
По последним данным, за сутки в ПХГ Украины было закачано 8,22 млн куб. м газа, тогда как по состоянию на 24 октября закачка достигла 21,31 млн куб. м.
В течение суток из ПХГ Украины отобрано 0,67 млн куб. м.
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При этом в данных за 27 октября указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 24,06 млн куб. м, из Венгрии - 15,19 млн куб. м газа, из Польши голубое топливо не поступало.
Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 55%.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
Напомним, в правительстве прогнозируют уменьшение потребления газа в Украине на 5 млрд кубов до 2022 года.