Україна знизила добову закачку газу у ПСГ до 8 млн куб. м
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 27 жовтня збільшився до 17,052 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 8,22 млн куб. м газу, тоді як станом на 24 жовтня закачка сягала 21,31 млн куб. м.
Протягом доби з ПСГ України відібрано 0,67 млн куб. м.
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При цьому в даних за 27 жовтня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 24,06 млн куб. м, з Угорщини - 15,19 млн куб. м газу, з Польщі блакитне паливо не надходило.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 55%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, в уряді прогнозують зменшення споживання газу в Україні на 5 млрд кубів до 2022 року.