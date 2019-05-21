Украина меняет Соглашение о свободной торговле с Грузией

Подписали документ Первый вице-премьер-министр Степан Кубив и Министр экономики Грузии Нателла Турнаво.

Изменения в Соглашение позволят Украине и Грузии использовать идентичные правила происхождения товаров в двусторонней торговле и применять положения Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения (Пан-Евро-Мед), в частности эффект диагональной кумуляции. Как известно, с 1 января 2019 Украина начала применять положения Конвенции Пан-Евро-Мед в торговле с ЕС.

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"Изменения к Соглашению о свободной торговле с Грузией позволят создать нам первый действующий треугольник диагональной кумуляции ЕС-Украина-Грузия", - подчеркнул Степан Кубив. - "На практике это означает, что в украинские производители смогут импортировать сырье и комплектующие из Грузии, перерабатывать их в Украине и экспортировать, например, в Германию с украинским сертификатом происхождения с нулевой или льготной ставкой пошлины. Пан-Евро-Мед - один из инструментов для изменения акцентов международной торговли по экспорту преимущественно сырья на экспорт более высокотехнологичной продукции с добавленной стоимостью, которая формируется в Украине".

Изменения в Соглашение о свободной торговле вступят в силу после ратификации парламентами обеих стран.

Как известно, режим свободной торговли между Украиной и Грузией действует с 1996 года.