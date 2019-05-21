Україна змінює Угоду про вільну торгівлю з Грузією
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Сьогодні підписано Протокол, яким внесли зміни до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Грузія про вільну торгівлю, про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
Підписали документ Перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів та Міністр економіки Грузії Натела Турнава.
Зміни до Угоди дозволять Україні та Грузії використовувати ідентичні правила походження товарів у двосторонній торгівлі та застосовувати положення Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження (Пан-Євро-Мед), зокрема ефект діагональної кумуляції. Як відомо, з 1 січня 2019 року Україна почала застосовувати положення Конвенції Пан-Євро-Мед в торгівлі з ЄС.
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“Зміни до Угоди про вільну торгівлю з Грузією дозволять створити нам перший діючий трикутник діагональної кумуляції ЄС-Україна-Грузія”, - підкреслив Степан Кубів. - “На практиці це означає, що в українські виробники зможуть імпортувати сировину та комплектуючі з Грузії, переробляти їх в Україні та експортувати, наприклад, до Німеччини з українськими сертифікати походження з нульовою або пільговою ставкою мита. Пан-Євро-Мед - один з інструментів для зміни акцентів міжнародної торгівлі з експорту переважно сировини на експорт більш високотехнологічної продукції з доданою вартістю, яка формується в Україні”.
Зміни до Угоди про вільну торгівлю набудуть чинності після ратифікації Парламентами обох країн.
Як відомо, режим вільної торгівлі між Україною та Грузією діє з 1996 року.