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Украина уменьшила суточный отбор газа из ПХГ

Киев • УНН

 • 10320 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 4 декабря уменьшился до 15,812 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".

Украина уменьшила суточный отбор газа из ПХГ

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

В течение суток из ПХГ Украины отобрано 74,81 млн куб. м газа по сравнению с 82,99 млн куб. м накануне.

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При этом в данных за 4 декабря указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 7,34 млн куб. м, из Венгрии - 6,79 млн куб. м, из Польши - 1,46 млн куб. м газа.

Таким образом, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 51%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Как сообщал УНН, 19 октября Кабинет министров Украины одобрил повышение цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м.

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