Украина заполнила свои ПХГ газом на 43%

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины было закачано 58,85 млн куб. м газа.

В течение суток из ПХГ Украины газ не отбирался.

При этом в данных за 9 августа указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 23,26 млн куб. м, из Венгрии - 16,37 млн куб. м газа, из Польши голубое топливо не поступало.

Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 43%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, в правительстве прогнозируют уменьшение потребления газа в Украине на 5 млрд кубов до 2022 года.