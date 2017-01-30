Украина остается преданной минским соглашениям - П.Порошенко (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Украина остается преданной минским договоренностям, которым нет никакой альтернативы. Об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил во время совместного брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает УНН.
"Радуюсь, что динамика украинско-германских отношений - на высшем уровне. Мы благодарны Германии как лидеру ЕС за твердую и принципиальную позицию поддержку независимости Украины, позиции твердой по формированию нормандского формата, по вкладу в минские договоренности. Еще раз хотел бы подчеркнуть: Украина остается преданной минским договоренностям и подчеркиваю, что никакой альтернативы минским договоренностям не существует", - сказал П.Порошенко.
Напомним, 30 января Президент Украины Петр Порошенко начал рабочий визит в Германию.