Украина остается преданной минским соглашениям - П.Порошенко (дополнено)

"Радуюсь, что динамика украинско-германских отношений - на высшем уровне. Мы благодарны Германии как лидеру ЕС за твердую и принципиальную позицию поддержку независимости Украины, позиции твердой по формированию нормандского формата, по вкладу в минские договоренности. Еще раз хотел бы подчеркнуть: Украина остается преданной минским договоренностям и подчеркиваю, что никакой альтернативы минским договоренностям не существует", - сказал П.Порошенко.

Напомним, 30 января Президент Украины Петр Порошенко начал рабочий визит в Германию.