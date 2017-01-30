Україна залишається відданою мінським угодам - П.Порошенко (доповнено)

"Радію, що динаміка українсько-німецьких відносин - на вищому рівні. Ми вдячні Німеччині як лідеру ЄС за тверду і принципову позицію підтримку незалежності України, позиції твердої щодо формування нормандського формату, щодо внеску в мінські домовленості. Ще раз хотів би наголосити: Україна залишається відданою мінським домовленостям і наголошую, що жодної альтернативи мінським домовленостям не існує", - сказав П.Порошенко.

Нагадаємо, 30 січня Президент України Петро Порошенко розпочав робочий візит до Німеччини.



