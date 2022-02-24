Украина закрывает авиадвижение
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Над Украиной закрывают небо, об этом на своей странице в Facebook сообщили Укравиарух, пишет УНН.
Детали
"Основываясь на срочном сообщении Главного центра использования воздушного пространства гражданской авиации РФ, из-за высокого риска авиационной безопасности для гражданской авиации с 00.45 utc (2.45 по киевскому времени) ОЦВД Украины - согласно требованиям Воздушного кодекса Украины и Положения об использовании воздушного пространства Украины приняли срочные о закрытии воздушного пространства Украины для гражданских пользователей воздушного пространства", - говорится в сообщении.Також додали, що надання послуг з обслуговування повітряного руху цивільними користувачами повітряного простору України призупиняється.
Также добавили, что предоставление услуг по обслуживанию воздушного движения гражданскими пользователями воздушного пространства Украины приостанавливается.
Об изменениях использования воздушного пространства Украины сообщат дополнительно.