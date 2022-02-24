Україна закриває авіарух
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Над Україною закривають небо, про це на своїй сторінці у Facebook повідомили УкрАвіарух, пише УНН.
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"Засновуючись на терміновому повідомленні Головного центру використання повітряного простору цивільної авіації РФ, через високий ризик авіаційній безпеці для цивільної авіації з 00.45 utc (2.45 за київським часом ) ОЦВС України - згідно з вимогами Повітряного кодексу України та Положення про використання повітряного простору Украіни вжило термінових заходів щодо закриття повітряного простору Украіни для цивільних користувачів повітряного простору" - йдеться у повідомленні.
Також додали, що надання послуг з обслуговування повітряного руху цивільними користувачами повітряного простору України призупиняється.
Про зміни щодо використання повітряного простору України повідомлять додатково.