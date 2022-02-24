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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 16464 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Україна закриває авіарух

Україна закриває авіарух

Київ • УНН

 • 160597 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Над Україною закривають небо, про це на своїй сторінці у Facebook повідомили УкрАвіарух, пише УНН

Деталі 

"Засновуючись на терміновому повідомленні Головного центру використання повітряного простору цивільної авіації РФ, через високий ризик авіаційній безпеці для цивільної авіації з 00.45 utc (2.45 за київським часом ) ОЦВС України - згідно з вимогами Повітряного кодексу України та Положення про використання повітряного простору Украіни вжило термінових заходів щодо закриття повітряного простору Украіни для цивільних користувачів повітряного простору" - йдеться у повідомленні.

Також додали, що надання послуг з обслуговування повітряного руху цивільними користувачами повітряного простору України призупиняється.

Про зміни щодо використання повітряного простору України повідомлять додатково.

Українські Національні Новини

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