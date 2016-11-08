Украина за десять месяцев купила у России антрацитового угля на 743 млн долл. - ГФС
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Украина в январе-октябре 2016 года импортировала антрацитового угля на общую сумму 1,2 млрд долл. США, в частности у Российской Федерации было закуплено топлива на 742,9 млн долл. Об этом говорится в статистических данных Государственной фискальной службы Украины, передает УНН.
Как отметили в ГФС, в январе-октябре наше государство импортировало антрацитового угля, в частности, из России - на общую сумму - 742,9 млн долл., США - на 168,5 млн долл., Австралии - на 73,3 млн долл. и других стран - на 184,87 млн долл.
В то же время, Украина за этот период продала угля в Словакию на 21,85 млн долл., РФ - 7,48 млн долл., Турцию - 5,88 млн долл. и другие страны - 2,72 млн долл. Всего в январе-октябре наше государство экспортировало антрацитового топлива на 37,98 млн долл. США.
Как сообщал УНН, Украина потребляет для тепловой генерации 24,5 млн тонн угля, из них 9,2 млн тонн - антрацитовой группы, которого на сегодня на контролируемой территории Украины нет.