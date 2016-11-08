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Україна за десять місяців купила в Росії антрацитового вугілля на 743 млн дол. – ДФС

Україна за десять місяців купила в Росії антрацитового вугілля на 743 млн дол. – ДФС

Київ • УНН

 • 9129 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Україна протягом січня-жовтня 2016 року імпортувала антрацитового вугілля на загальну суму 1,2 млрд дол. США, зокрема у Російській Федерації було закуплено палива на 742,9 млн дол. Про це йдеться у статистичних даних Державної фіскальної служби України, передає УНН.

Як зазначили у ДФС, у січні-жовтні наша держава імпортувала антрацитового вугілля, зокрема, з Росії – на загальну суму – 742,9 млн дол., США – на 168,5 млн дол., Австралії – на 73,3 млн дол. та інших країн – на 184,87 млн дол.

Водночас, Україна за цей період продала вугілля до Словаччини на 21,85 млн дол., РФ – 7,48 млн дол., Туреччини – 5,88 млн дол. й інших країн – 2,72 млн дол. Загалом у січні- жовтні наша держава експортувала антрацитового палива на 37,98 млн дол. США.

Як повідомляв УНН, Україна споживає для теплової генерації 24,5 млн тонн вугілля, з них 9,2 млн тонн — антрацитової групи, якої на сьогодні на контрольованій території України немає.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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