Украина уже собрала почти 22,2 млн тонн картофеля
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В Украине на начало октября 2018 было собрано 22,18 млн тонн картофеля, что на 1,5% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, передает УНН.
По информации ведомства, картофель был собран на общей площади 1,3 млн га. Средняя урожайность составила 170 ц/га, что на 1,7% больше, чем в прошлом году.
При этом, на начало октября было произведено 78,9 млн тонн овощных культур или на 2,9% больше, чем в 2017 году. В частности, на открытом грунте 7,4 млн тонн, а на закрытом грунте 476 тыс. тонн.
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Отметим в Госстате отметили, что данные приведены без учета временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей.
Напомним, в Украине по итогам 2017 было собрано 9,3 млн тонн овощей при средней урожайности 207,8 ц/га, а картофеля 22,2 млн тонн с урожайностью 167,8 ц/га.