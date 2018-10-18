Украина уже собрала почти 22,2 млн тонн картофеля

По информации ведомства, картофель был собран на общей площади 1,3 млн га. Средняя урожайность составила 170 ц/га, что на 1,7% больше, чем в прошлом году.



При этом, на начало октября было произведено 78,9 млн тонн овощных культур или на 2,9% больше, чем в 2017 году. В частности, на открытом грунте 7,4 млн тонн, а на закрытом грунте 476 тыс. тонн.



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Отметим в Госстате отметили, что данные приведены без учета временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Напомним, в Украине по итогам 2017 было собрано 9,3 млн тонн овощей при средней урожайности 207,8 ц/га, а картофеля 22,2 млн тонн с урожайностью 167,8 ц/га.