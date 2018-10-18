Україна вже зібрала майже 22,2 млн тонн картоплі

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. В Україні на початок жовтня 2018 року було зібрано 22,18 млн тонн картоплі, що на 1,5% більше, ніж на аналогічну дату минулого року. Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України, передає УНН.