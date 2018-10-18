Україна вже зібрала майже 22,2 млн тонн картоплі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. В Україні на початок жовтня 2018 року було зібрано 22,18 млн тонн картоплі, що на 1,5% більше, ніж на аналогічну дату минулого року. Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України, передає УНН.
За інформацією відомства, картоплю було зібрано на загальній площі 1,3 млн га. Середня врожайність становила 170 ц/га, що на 1,7% більше, ніж торік.
При цьому, на початок жовтня було вироблено 7,89 млн тонн овочевих культур або на 2,9% більше, ніж у 2017 році. Зокрема, на відкритому ґрунті 7,4 млн тонн, а на закритому ґрунті 476 тис. тонн.
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Зазначимо у Держстаті зауважили, що дані наведено без врахування тимчасово окупованих територій Криму, Донецької та луганської областей.
Нагадаємо, в Україні за підсумками 2017 року було зібрано 9,3 млн тонн овочів при середній врожайності 207,8 ц/га, а картоплі 22,2 млн тонн з урожайністю 167,8 ц/га.