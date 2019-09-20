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6 марта, 19:19 • 69526 просмотра

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6 марта, 17:12 • 112963 просмотра

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6 марта, 14:10 • 111610 просмотра

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Украина потеряла позиции в таблице коэффициентов УЕФА

Украина потеряла позиции в таблице коэффициентов УЕФА

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. По итогам еврокубкового игровой недели произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА, сообщает УНН со ссылкой на УЕФА.

Победа "Динамо" над "Мальме" в Лиге Европы позволила Украине заработать для таблицы коэффициентов УЕФА еще 2 очка. Теперь в активе "Шахтера" и "Зари" по 4 пункта, "Динамо" - 2,5, "Мариуполь" - 0,5. Итак, на счету теперь 11 очков, или 2,2 балла в этом сезоне.

Впрочем, конкуренты - Бельгия и Нидерланды, набрали на этой неделе значительно больше, что позволило первой существенно оторваться в реестре от Украины (3,6 балла или 18 очков), а второй - обойти ее.

Таким образом, наша ассоциация уже на 10-й позиции (31,1), а запас относительно Турции (30,6) и Австрии (29,725), находящихся позади, не значительный. У Нидерландов, которые на 9 месте - 31,35 балла.

Добавим, что Испания осталась лидером генерации, далее следует Англия, Германия и Италия.

Напомним, Украина сохранила место в топ-25 рейтинга ФИФА.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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