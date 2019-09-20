Украина потеряла позиции в таблице коэффициентов УЕФА

Победа "Динамо" над "Мальме" в Лиге Европы позволила Украине заработать для таблицы коэффициентов УЕФА еще 2 очка. Теперь в активе "Шахтера" и "Зари" по 4 пункта, "Динамо" - 2,5, "Мариуполь" - 0,5. Итак, на счету теперь 11 очков, или 2,2 балла в этом сезоне.

Впрочем, конкуренты - Бельгия и Нидерланды, набрали на этой неделе значительно больше, что позволило первой существенно оторваться в реестре от Украины (3,6 балла или 18 очков), а второй - обойти ее.

Таким образом, наша ассоциация уже на 10-й позиции (31,1), а запас относительно Турции (30,6) и Австрии (29,725), находящихся позади, не значительный. У Нидерландов, которые на 9 месте - 31,35 балла.

Добавим, что Испания осталась лидером генерации, далее следует Англия, Германия и Италия.

Напомним, Украина сохранила место в топ-25 рейтинга ФИФА.