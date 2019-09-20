Україна втратила позицію у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. За підсумком єврокубкового ігрового тижня відбулися зміни в таблиці коефіцієнтів УЄФА, повідомляє УНН з посиланням на УЄФА.
Перемога "Динамо" над "Мальме" в Лізі Європи дозволила Україні заробити для таблиці коефіцієнтів УЄФА ще 2 очки. Тепер в активі "Шахтаря" та "Зорі" по 4 пункти, "Динамо" має 2,5, "Маріуполь" — 0,5. Отже, на рахунку наразі 11 очок, або 2,2 бали в цьому сезоні.
Утім, конкуренти - Бельгія та Нідерланди, набрали цього тижня значно більше, що дозволило першій суттєво відірватися в реєстрі від України (3,6 бала або 18 очок), а другій - обійти її.
Таким чином, наша асоціація вже на 10-й позиції (31,1), а запас щодо Туреччини (30,6) й Австрії (29,725), які перебувають позаду, не значний. У Нідерландів, які на 9 сходинці – 31,35 бала.
Додамо, що Іспанія залишилась лідером генерації, далі йде Англія, Німеччина та Італія.
Нагадаємо, Україна зберегла місце в топ-25 рейтингу ФІФА.