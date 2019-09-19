Україна зберегла місце в топ-25 рейтингу ФІФА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. ФІФА оновила світовий рейтинг національних збірних, в якому Україна залишилась на 25-й сходинці, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФІФА.
В активі "жовто-блакитних" 1516 балів. На 10 очок відстає від українців збірна Венесуела. Шість балів Україні не вистачає до збірної Ірану, яка розмістилася на 24 сходинці.
У вересневому рейтингу 2019 року серед представників УЄФА наша національна команда наразі на 15-й сходинці.
Суперники збірної України у відбірному циклі чемпіонату Європи посідають наступні місця: Португалія — п'яте, Сербія — 35, Люксембург — 93 та Литва — 131.
Додамо, що лідером залишилась Бельгія. Натомість на друге місце піднялася Франція, а Бразилія опустилася на третє.
Нагадаємо, ФІФА провела жеребкування Клубного чемпіонату світу з футболу, в якому візьме участь переможець Ліги чемпіонів УЄФА англійський "Ліверпуль".