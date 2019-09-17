Відбулося жеребкування Клубного чемпіонату світу з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. ФІФА провела жереб Клубного чемпіонату світу з футболу в якому візьме участь переможець Ліги чемпіонів УЄФА англійський "Ліверпуль", повідомляє УНН з посиланням на ФІФА.
У змаганнях візьмуть участь сім колективів, але імена усіх наразі невідомі. Не визначеним залишається тріумфатор Кубка Лібертадорес та азійської Ліги чемпіонів. П’ятеро інших команд вже відомі.
У першому раунді представник Океанії “Іанген” протистоятиме господарю змагань “Аль-Садду” з Катара.Переможець матчу вийде у другий раунд на мексиканський “Монтеррей”. У паралельній грі другого етапу “Есперанс” з Тунісу змагатимуться із переможцем азійської ЛЧ.
У півфіналах переможець Ліги чемпіонів УЄФА “Ліверпуль” 18 грудня зійдеться з переможцем пари за участю “Монтеррея”, а поки що невідомий володар Кубка Лібертадорес 17 грудня зустрінеться з переможцем пари за участю “Есперанса”.
Додамо, матчі даного турніру з футболу відбудуться в Катарі. Клубний ЧС-2019 триватиме з 11 до 21 грудня.