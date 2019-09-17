Состоялась жеребьевка Клубного чемпионата мира по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. ФИФА провела жребий Клубного чемпионата мира по футболу в котором примет участие победитель Лиги чемпионов УЕФА английский "Ливерпуль", сообщает УНН со ссылкой на ФИФА.
В соревнованиях примут участие семь коллективов, но имена всех неизвестны. Не определенным остается триумфатор Кубка Либертадорес и азиатской Лиги чемпионов. Пятеро других команд уже известны.
В первом раунде представитель Океании “Ианген” будет противостоять хозяину соревнований “Аль-Саддам” из Катара. Победитель матча выйдет во второй раунд на мексиканский “Монтеррей”. В параллельной игре второго этапа “Эсперанс” из Туниса соревноваться с победителем азиатской ЛЧ.
В полуфиналах победитель Лиги чемпионов УЕФА “Ливерпуль” 18 декабря сойдется с победителем пары с участием “Монтеррея”, а неизвестный, пока что, обладатель Кубка Либертадорес 17 декабря встретится с победителем пары с участием “Эсперанса”.
Добавим, матчи данного турнира по футболу состоятся в Катаре. Клубный ЧМ-2019 пройдет с 11 по 21 декабря.