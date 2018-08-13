Украина потеряла десять позиций в рейтинге производителей оружия

Это единственная украинская компания, попавшая в этот рейтинг, заняв 72 место. Ранее госконцерн занимал 62 место.

Согласно сообщению, в прошедшем году, годовой доход "Укроборонпрома" сократился на 19% до 873,45 млн долл.



Лидерами рейтинга являются компании Lockheed Martin (США), Raytheon Company (США), BAE Systems (Великобритания), Northrop Grumman (США), Boeing (тоже США).

В Список также вошли 4 турецкие компании: ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN и STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ).



ASELSAN расположилась на 55-й позиции списка, TUSAŞ - на 64 месте, ROKETSAN – на 96 позиции, а STM – 97 строчке рейтинга.



Российская компания "Алмаз-Антей" заняла восьмое место в рейтинге.

Американское издание отмечает, что по итогам 2017 года оборонные доходы (100 процентов от общих) российского производителя систем ПВО и ПРО, в частности С-400, по сравнению с 2016 годом, выросли на 39 процентов — с 6,6 до 9,1 миллиарда долларов. В рейтинге прошлого года "Алмаз-Антей" занимал 11-е место.

Напомним, в Украине испытали модернизированный танк Т-72.