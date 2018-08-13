Україна втратила десять позицій в рейтингу виробників зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня УНН. Державне підприємство "Укроборонпром" опустилося в рейтингу світових виробників зброї на 10 позицій. Про це свідчить список світових виробників зброї, опублікований DefenseNews, передає УНН.
Це єдина українська компанія, що потрапила в цей рейтинг, зайнявши 72 місце. Раніше держконцерн займав 62 місце.
Згідно з повідомленням, в минулому році, річний дохід "Укроборонпрому" скоротився на 19% до 873,45 млн дол.
Лідерами рейтингу є компанії Lockheed Martin (США), Raytheon Company (США), BAE Systems (Великобританія), Northrop Grumman (США), Boeing (теж США).
До Списку також увійшли 4 турецькі компанії: ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN і STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ).
ASELSAN розташувалася на 55-й позиції списку, TUSAŞ - на 64 місці, ROKETSAN - на 96 позиції, а STM - 97 рядку рейтингу.
Російська компанія "Алмаз-Антей" посіла восьме місце в рейтингу.
Американське видання відзначає, що за підсумками 2017 року оборонні доходи (100 відсотків від загальних) російського виробника систем ППО і ПРО, зокрема С-400, у порівнянні з 2016 роком, зросли на 39 відсотків - з 6,6 до 9,1 мільярда доларів. У рейтингу минулого року "Алмаз-Антей" займав 11-е місце.
Нагадаємо, в Україні випробували модернізований танк Т-72.