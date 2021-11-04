Украина установила антирекорд по импорту свинины
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Украина установила антирекорд по месячным объемам импорта свинины. Об этом сообщает Ассоциация свиноводов Украины, передает УНН.
Детали
Так, в октябре в этом году Украина импортировала 6 тыс. тонн свинины.
"Это почти на четверть превышает предыдущий импортной максимум, который зафиксировали в августе 2021-го (4,9 тыс. т)", - рассказали аналитики.
Основными странами-поставщиками свинины в Украину являются Дания, Польша и Нидерланды. Из этих стран за 10 месяцев завезли 85% импортируемой свинины.
В дополнение - Бельгия, на которую приходится 10% поступлений свинины за отчетный месяц, и Канада.
"Что касается товарной структуры, то удельный вес охлажденного переднего края, обваленной свинины и мороженых окорочков несколько снизилась (из совокупных 52% ввезенной свинины за 9 месяцев 2021-го до 37,5% в октябре) из-за активных поставок охлажденных полутуш, окороков и лопаток (более трети ввезенного за отчетный месяц)", - рассказали аналитики.
Дополнения
Минздрав Украины рекомендует ограничить употребление красного мяса до 500 грамм в неделю.
Всемирная организация здравоохранения, между тем, сообщает о данных, устанавливающих связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.
Красное мясо - все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.