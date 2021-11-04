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Україна встановила антирекорд з імпорту свинини

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Україна встановила антирекорд з місячних обсягів імпорту свинини. Про це повідомляє Асоціація свинарів України, передає УНН.

Україна встановила антирекорд з імпорту свинини

Деталі

Так, у жовтні цьогоріч Україна імпортувала 6 тис. тонн свинини.

"Це майже на чверть перевищує попередній імпортній максимум, який зафіксували у серпні 2021-го (4,9 тис. т)", - розповіли аналітики.

Основними країнами-постачальниками свинини в Україну є Данія, Польща та Нідерланди. З цих країн за 10 місяців завезли 85% імпортованої свинини.

На додаток – Бельгія, на яку припадає 10% надходжень свинини за звітний місяць, та Канада.

"Що стосується товарної структури, то питома вага охолодженого переднього краю, обваленої свинини та морожених окостів дещо знизилася (з сукупних 52% завезеної свинини за 9 місяців 2021-го до 37,5% у жовтні) через активніші поставки охолоджених півтуш, окостів та лопаток (понад третина завезеного за звітний місяць)", - розповіли аналітики.

Доповнення

МОЗ України рекомендує обмежити вживання червоного м’яса до 500 грам на тиждень.

Всесвітня організація охорони здоров’я, тим часом, повідомляє про дані, які встановлюють зв’язок між споживанням червоного м’яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров’я рекомендують обмежити вживання в їжу м’ясної продукції і червоного м’яса, оскільки з ними пов’язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

Червоне м’ясо — всі види м’яса (м’язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.

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