Украина изучит возможность расширения проекта Южного газотранспортного коридора - Зеленский

"Украина поддерживает реализацию проекта Южного газотранспортного коридора. Сегодня мы договорились изучить возможность по его расширению. Это очень важный фактор диверсификации поставок газа европейским потребителям", - заявил Зеленский.

Кроме этого, как сказал Президент Украины, следует в полной мере использовать уникальный транзитный потенциал Украины и Азербайджана и развивать соответствующую инфраструктуру.

Как сообщалось ранее в УНН, сегодня в Баку состоялась встреча президентов Украины и Азербайджана Владимира Зеленского и Ильхама Алиева.