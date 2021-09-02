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Украина выплатила 1,3 млрд долл. по реструктуризированным евробондам

Украина выплатила 1,3 млрд долл. по реструктуризированным евробондам

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. Украина погасила еврооблигации на сумму более 1,3 млрд долларов США, выпущенные при реструктуризации в 2015 году, сообщили УНН в Минфине.

Цитата:

"1 сентября 2021 года Министерство финансов Украины погасило третью серию облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ), выпущенных в ходе реструктуризации в 2015 году. Общая сумма платежа составила более 1,3 миллиарда долларов США, в том числе 974,146 миллиона долларов США погашение основной суммы еврооблигаций и 334,636 миллиона долларов США процентных платежей по еврооблигациям со сроком погашения в 2021-2027 годах", - сообщили в ведомстве.

Детали

Выпуск ОВГЗ с погашением в 2021 году общей номинальной стоимостью 1 409 282 000 долларов США был осуществлен в 2015-16 годах с процентной ставкой 7,75% в год.

"В июле 2020 года с целью уменьшения пиковой нагрузки на государственный бюджет по погашению государственного долга Министерство финансов осуществило активную операцию по управлению государственным долгом, а именно выкупило еврооблигации с погашением в 2021 году на сумму 435 миллионов долларов США", - рассказали в министерстве.

К концу года остаток валютных платежей по государственному долгу составляет около 3,6 млрд долларов США, указали в Минфине.

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