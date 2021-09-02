Україна виплатила 1,3 млрд дол. за реструктуризованими євробондами

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"1 вересня 2021 року Міністерство фінансів України погасило третю серію облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП), випущених під час реструктуризації в 2015 році. Загальна сума платежу становила понад 1,3 мільярди доларів США, в тому числі 974,146 мільйонів доларів США погашення основної суми єврооблігацій і 334,636 мільйонів доларів США процентних платежів за єврооблігаціями з терміном погашення в 2021-2027 роках", - повідомили у відомстві.

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Випуск ОЗДП із погашенням в 2021 році загальною номінальною сумою 1 409 282 000 доларів США було здійснено у 2015-16 роках із процентною ставкою 7,75% на рік.

"У липні 2020 року з метою зменшення пікового навантаження на державний бюджет з погашення державного боргу Міністерство фінансів здійснило активну операцію з управління державним боргом, а саме викупило єврооблігації із погашенням у 2021 році на суму 435 мільйонів доларів США", - розповіли у міністерстві.

До кінця року залишок валютних платежів за державним боргом становить близько 3,6 млрд доларів США, вказали у Мінфіні.