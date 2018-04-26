Украина использовала антироссийские санкции не по назначению - нардеп

“В украинских реалиях применение права, как такового, является инструментом борьбы с конкурентами по бизнесу, с политическими конкурентами. Не секрет, что руководство государства сосредоточило вокруг себя крупные бизнес-группы и, соответственно, лоббирует их интересы. Поэтому, нет ничего удивительного в том, что санкционные нормы, в частности, применяются выборочно. Для того, чтобы убрать чьего-то конкурента”, — заявил Каплин.

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По этим причинам меры воздействия СНБО, призванные гарантировать мир и безопасность с помощью санкций, не приносят ожидаемых последствий, считает нардеп.

“Надеюсь, что эта временная и детская болезнь нашей постмайдановской демократии пройдет. Ведь такие неправомерные санкции бьют по инвестиционному климату нашего государства, а значит и по созданию новых рабочих мест”, — добавил Каплин.

Напомним, Международный центр перспективных исследований презентовал исследование на тему “Антироссийские санкции: Инструмент влияния или демонстрация бессилия?”. Эксперты, в частности, указали на выборочный и безосновательный характер применения санкций, особенно что касается бизнеса.

Ранее УНН сообщал, что в январе этого года бизнес-омбудсмен обратился к Президенту Украины Петру Порошенко с просьбой подтвердить основания применения антироссийских санкций к оператору государственных лотерей “М.С.Л.” и принять меры по восстановлению прав компании, если они были нарушены. Впрочем, запрос бизнес-омбудсмена во власти проигнорировали.