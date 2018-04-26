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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Україна використала антиросійські санкції не за призначенням - нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. В Україні антиросійські санкції є банальним інструментом боротьби із конкурентами. Таку думку у коментарі УНН висловив народний депутат Сергій Каплін.

Україна використала антиросійські санкції не за призначенням - нардеп

"В українських реаліях застосування права, як такого, є інструментом боротьби із конкурентами по бізнесу, із політичними конкурентами. Не секрет, що керівництво держави зосередило навколо себе великі бізнес-групи і, відповідно, лобіює їх інтереси. Тому, немає нічого дивного у тому, що санкційні норми, зокрема, застосовуються вибірково. Для того, щоб прибрати чийогось конкурента", - заявив Каплін.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Антиросійські санкції РНБО суперечать Конституції України 

З цих причин заходи впливу РНБО, покликані гарантувати мир і безпеку за допомогою санкцій, не приносять очікуваних наслідків, вважає нардеп.

"Сподіваюсь, що ця тимчасова і дитяча хвороба нашої постмайданівської демократії мине. Адже такі неправомірні санкції б'ють по інвестиційному клімату нашої держави, а значить і по створенню нових робочих місць", - додав Каплін.

Нагадаємо, Міжнародний центр перспективних досліджень презентував дослідження на тему "Антиросійські санкції: Інструмент впливу чи демонстрація безсилля?". Експерти, зокрема, вказали на вибірковий та безпідставний характер застосування санкцій, особливо що стосується бізнесу.

Раніше УНН повідомляв, що у січні цього року бізнес-омбудсмен звернувся до Президента України Петра Порошенка із проханням підтвердити підстави застосування антиросійських санкцій до оператора державних лотерей "М.С.Л." та вжити заходів з відновлення прав компанії, якщо вони були порушені. Втім, запит бізнес-омбудсмена у владі проігнорували

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