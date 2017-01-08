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Украина возобновила водоснабжение на неподконтрольную Луганщину

Украина возобновила водоснабжение на неподконтрольную Луганщину

Киев • УНН

 • 7419 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Компания "Луганское энергетическое объединение" возобновила подачу электроэнергии на Попаснянский водоканал, таким образом в неподконтрольный Украине Луганск и его окрестности будет поставляться вода. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил гендиректор компании "Луганское энергетическое объединение" Владимир Грицай, передает УНН.

"Прозвучала информация, что Попаснянский водоканал получил первый транш средств в сумме 10,5 млн. грн, мы на своих счетах увидели около 6 млн грн, поэтому было принято решение о возобновлении поставок Петровского водозабора", - отметил он.

При этом В.Грицай отметил, что на сегодня долг Попаснянского района, даже с учетом того транша, который прошел остается на уровне 123-124 млн грн за потребленную электроэнергию.

"После 10 января это вопрос будет решаться", - сказал он, добавляя, что в целом ситуация с расчетами в регионе существенно не изменилась.

Как сообщал УНН, в Украине обнародовали механизм оплаты долга за водоснабжение населения в оккупированных районах Луганской области.

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