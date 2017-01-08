Україна відновила водопостачання на непідконтрольну Луганщину
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Компанія “Луганське енергетичне об’єднання” відновила подачу електроенергії на Попаснянський водоканал, таким чином в непідконтрольний Україні Луганськ і його околиці постачатиметься вода. Про це в ефірі телеканалу “112 Україна” повідомив гендиректор компанії “Луганське енергетичне об’єднання” Володимир Грицай, передає УНН.
“Прозвучала інформація, що Попаснянський водоканал отримав перший транш коштів у сумі 10,5 млн грн, ми на своїх рахунках побачили близько 6 млн грн, тому було прийняте рішення щодо відновлення постачання Петрівського водозабору”, — зазначив він.
При цьому В.Грицай зауважив, що на сьогодні борг Попаснянського району, навіть з урахування того траншу, який пройшов, залишається на рівні 123-124 млн грн за спожиту електроенергію.
“Після 10 січня це питання буде вирішуватися”, — сказав він, додаючи, що загалом ситуація з розрахунками в регіоні суттєво не змінилася.
Як повідомляв УНН, в Україні оприлюднили механізм оплати боргу за водопостачання населенню в окупованих районах Луганщини.