Украина завоевала первую награду на I Всемирных городских играх

Украинец преодолел дистанцию за 22 секунды, пропустив вперед Альберто Гомеса из Испании и Матея Сровнала из Чехии. Еще один представитель Украины - Эрик Мухамедшин - стал пятым.

Единственная украинская девушка в паркуре Анна Грюкач стала шестой в дисциплине "фристайл".

С группового раунда вышли сразу две сборные Украины U23 по баскетболу 3 × 3. Мужчины выиграли у команды Румынии со счетом 17:13 и заняли второе место в группе. Уже 15 сентября украинцы будут в четвертьфинале сыграют против команды Нидерландов. В случае победы "сине-желтые" встретятся в полуфинале со сверстниками из Франции.

Женская сборная сегодня выиграла два матча. Сначала она не оставила шансов команде Китая (21:16), а затем вырвала победу у сборной Польши (21:16).

"Настраивались только на победу. У нас другого выбора не было, потому проиграли первую встречу вчера. Что-то, может, и не получалось в игре, но главное - победа, и мы прошли дальше. С командой Нидерландов встречались в том году много раз, но в них обновленный состав. Будем разбирать их игру и завтра выкладываться на полную, чтобы попасть в четверку ", - прокомментировала выступление команды Виктория Кондусь.

15 сентября женская сборная сыграет также против нидерландской команды.

Участница сборной Украины Виктория Кондусь теперь возглавляет турнирную таблицу лучших игроков турнира, а среди мужчин - Евгений Балабан на четвертом месте.

В брейкдансе украинцы не пробились в финал. Украинец Александр Гатин-Лозинский (более известный как Lussy Sky) в четвертьфинале уступил американцу b-boy Victory. А вот Екатерина Павленко (b-girl Kate) осталась в шаге от награды. В четвертьфинале украинка выиграла в Sarah Bee из Франции, однако уже в следующем этапе не смогла преодолеть американку b-girl Sunny. За бронзовую награду Екатерина Павленко соревновалась с еще одной представительницей США - Logistх, но шестнадцатилетняя американка в медальном батл оказалась сильнее. Украинка - четвертая.

В показательном виде - гребле в помещении - украинка Елена Буряк продолжает лидировать после четырех этапов соревнований.

15 сентября, в последний день World Urban Games, украинцы будут бороться за награды в паркуре, баскетболе 3 × 3 и гребле в помещении.