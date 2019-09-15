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Україна виборола першу нагороду на І Всесвітніх міських іграх

Україна виборола першу нагороду на І Всесвітніх міських іграх

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. Україна виборола першу нагороду на І Всесвітніх міських іграх (World Urban Games), що відбуваються у столиці Угорщини Будапешті: Олександр Титаренко з Маріуполя здобув бронзову нагороду у паркурі на дистанції "швидкість". Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Українець подолав дистанцію за 22 секунди, пропустивши вперед Альберто Гомеса з Іспанії і Матея Сровнала з Чехії. Ще один представник України – Ерік Мухамедшин – став п’ятим.

Єдина українська дівчина у паркурі Анна Грюкач стала шостою у дисципліні "фристайл".

Із групового раунду вийшли одразу дві збірні України U23 з баскетболу 3×3. Чоловіки виграли в команди Румунії з рахунком 17:13 і посіли друге місце у групі. Уже 15 вересня українці у чвертьфіналі зіграють проти команди Нідерландів. У разі перемоги "синьо-жовті" зустрінуться у півфіналі з однолітками з Франції.

Жіноча збірна сьогодні виграла два матчі. Спочатку вона не залишила шансів команді Китаю (21:16), а потім вирвала перемогу у збірної Польщі (21:16).

"Налаштовувалися тільки на перемогу. У нас іншого вибору не було, бо програли першу зустріч вчора. Щось, може, і не виходило в грі, але головне – перемога, і ми пройшли далі. З командою Нідерландів зустрічалися в тому році багато разів, але у них оновлений склад. Будемо розбирати їхню гру і завтра викладатися на повну, щоб потрапити у четвірку", – прокоментувала виступ команди Вікторія Кондусь.

15 вересня жіноча збірна зіграє також проти нідерландської команди.

Учасниця збірної України Вікторія Кондусь тепер очолює турнірну таблицю найкращих гравців турніру, а серед чоловіків – Євген Балабан на четвертому місці.

У брейкдансі українці не пробилися до фіналів. Українець Олександр Гатин-Лозинський (більш відомий як Lussy Sky) у чвертьфіналі поступився американцеві b-boy Victory. А ось Катерина Павленко (b-girl Kate) залишилася за крок від нагороди. У чвертьфіналі українка виграла у Sarah Bee з Франції, проте вже в наступному етапі не змогла перебороти американку b-girl Sunny. За бронзову нагороду Катерина Павленко змагалася зі ще одною представницею США – Logistх, але шістнадцятирічна американка у медальному батлі виявилася сильнішою. Українка – четверта.

У показовому виді – веслуванні у приміщенні – українка Олена Буряк продовжує лідирувати після чотирьох етапів змагань.

15 вересня, в останній день World Urban Games, українці боротимуться за нагороди у паркурі, баскетболі 3×3 і веслуванні у приміщенні.

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