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Украина завоевала медаль чемпионата Европы по дзюдо

Украина завоевала медаль чемпионата Европы по дзюдо

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Дзюдоистка Елизавета Каланина (весовая категория свыше 78 кг) принесла Украине бронзовую медаль чемпионата Европы, который проходит в Праге, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию дзюдо Украины.

В заключительный день чемпионата Европы в чешской Праге копилка “желто-голубой” сборной пополнилась бронзовой наградой.

После поражения в полуфинале, Каланина собралась и продемонстрировала силу воли в борьбе за бронзовую награду. Получив оценку “Ваза-ари”, наша дзюдоистка победила опытную немку Ясмин Грабовски, тем самым получив для себя уже вторую “бронзу” континентального первенства.

Относительно выступления других украинских дзюдоистов, то можно отметить Артема Лесюка, который в категории до 60 кг занял пятую позицию.

Добавим также, в общекомандном зачете сборная Украины заняла 19 позицию, а победу одержала команда Франции, в активе которой 5 золотых наград. В общем, за последние годы — это одно из худших выступлений украинцев на чемпионатах Европы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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