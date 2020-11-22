Украина завоевала медаль чемпионата Европы по дзюдо
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Дзюдоистка Елизавета Каланина (весовая категория свыше 78 кг) принесла Украине бронзовую медаль чемпионата Европы, который проходит в Праге, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию дзюдо Украины.
В заключительный день чемпионата Европы в чешской Праге копилка “желто-голубой” сборной пополнилась бронзовой наградой.
После поражения в полуфинале, Каланина собралась и продемонстрировала силу воли в борьбе за бронзовую награду. Получив оценку “Ваза-ари”, наша дзюдоистка победила опытную немку Ясмин Грабовски, тем самым получив для себя уже вторую “бронзу” континентального первенства.
Относительно выступления других украинских дзюдоистов, то можно отметить Артема Лесюка, который в категории до 60 кг занял пятую позицию.
Добавим также, в общекомандном зачете сборная Украины заняла 19 позицию, а победу одержала команда Франции, в активе которой 5 золотых наград. В общем, за последние годы — это одно из худших выступлений украинцев на чемпионатах Европы.